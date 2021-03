Un nouveau concours pour Timéo Béasse, le jeune chanteur de Craon : il joue sa place au Zénith de Paris

Pendant le dernier confinement, l'humoriste et comédien Jarry avait lancé un casting, sur les réseaux sociaux, ouvert aux chanteurs. Sept finalistes ont été retenus. Parmi eux, le désormais incontournable Timéo Béasse, le garçon vit à Craon et on se souvient de ses performances dans le programme de TF1 The Voice Kids où il était arrivé en 1/2 finale.

Le jeune chanteur Mayennais a ainsi la chance de se produire, en live, sur les comptes Facebook et Instagram de l'humoriste, ce dimanche en fin d'après-midi, depuis une scène parisienne. Et l'heureux gagnant du concours assurera la première partie de Jarry, au Zénith de Paris, en 2022 : "je serai au théâtre de la Tour Eiffel pour cette finale. Il n'y aura pas de public à cause de la crise sanitaire, c'est dommage. Mais on pourra me suivre en live sur les réseaux sociaux. Je vais chanter une seule chanson, une chanson française, il ne faut se louper, il faut assurer. Je vais profiter de ce beau cadeau que Jarry nous offre. C'est une sacrée chance" confie Timéo à France Bleu Mayenne.

Votez pour Timéo à partir de 18h sur les comptes Facebook et Instagram de Jarry

Parmi les sept candidats, celui qui l'emportera, sera celui qui aura reçu le plus de votes favorables. Timéo a besoin que vous le souteniez pour que l'aventure du jeune chanteur continue et qu'il poursuive son rêve. Vous pouvez aller voter sur les pages Facebook et Instagram de Jarry à partir de 18h et jusqu'à demain.