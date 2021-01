Un nouveau magazine découverte sur France 3 Occitanie

A partir du 10 janvier 2021, Sophie Jovillard vous donne rendez-vous dans « Ô la belle vie » un nouveau magazine de découverte diffusé sur France 3 Occitanie. Chaque dimanche à 12h55 et pendant 26 minutes, l'animatrice, bien connue des téléspectateurs de France Télévisions ( elle présente notamment l'émission Echappées Belles sur france 5), sillonnera les routes d’Occitanie à la rencontre de ses habitants.

Elle fera connaissance avec des personnalités qui vivent dans des lieux exceptionnels, porteurs de traditions centenaires et qui font le charme de la région. Qu’ils soient artisans, responsables associatifs, sportifs, chefs étoilés, entrepreneurs ou tout simplement enfants du pays, qui connaissent leur territoire comme leur poche.

Avec son sourire communicatif, sa curiosité sincère, sa soif de belles histoires et de découvertes, Sophie vous promet des échanges chaleureux dans une émission où l’environnement, la nature, la préservation des espaces et du patrimoine auront toute leur place.

C'est une émission sur celles et ceux qui font battre le cœur de cette belle région. L'occasion de découvrir le patrimoine, l'histoire et aussi les belles initiatives... On va retrouver un peu l'esprit d'Echappées Belles, Sophie Jovillard