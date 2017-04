Un nouveau média lancé à Châteauroux : MAP 36, web-télé participative

Un nouveau média vient d'être lancé à Châteauroux : MAP 36, MAP comme Média Alternatif et Participatif. Ce site internet sera alimenté par des vidéos tournées par des amateurs. L'idée de ses concepteurs : "redonner la parole aux citoyens".

MAP 36, c'est le nom de ce média lancé officiellement lors d'une soirée au cinéma l'Apollo de Châteauroux il y a quelques jours. L'un de ses initiateurs, Philippe Riou, explique : "Chaque lettre signifie quelque chose. M comme média : nous allons faire de la vidéo mais aussi pourquoi pas écrire des articles et faire des reportages-photos. A comme alternatif : on a envie de parler de choses dont on parle un petit peu moins dans les médias classiques et surtout ne pas être soumis aux contraintes de temps. P comme participatif : on veut faire en sorte que les gens s'approprient ce média et puissent faire eux-mêmes leurs images". Passionné d'image, travaillant lui-même dans l'audiovisuel, Philippe l'assure : tourner une vidéo est aujourd'hui à la portée de tout le monde. C'est d'ailleurs lui qui se chargera de mettre à disposition caméras et logiciel de montage.

Dans la lignée de la tradition des télés locales castelroussines

Sur le fond, ce nouveau média local a vocation à mettre en lumière des actions de citoyenneté et à présenter le travail des associations. Il s'inscrit ainsi dans une tradition castelroussine : la ville a en effet eu, de la fin des années 80 au milieu des années 2000, plusieurs chaînes de télé locales (Canal St-Jean, Canal Beaulieu puis TLC, Télévision Locale de Châteauroux). A l'époque, elles étaient diffusées sur le câble. Il existe d'ailleurs de nombreuses archives, conservées par Philippe Riou. Elles seront progressivement mises en ligne sur le site de MAP 36. Philippe Riou aimerait aussi retrouver ceux qui ont vécu les événements immortalisés par ces chaînes locales (premières éditions de DARC, destruction des tours 15 et 18 à St-Jean etc...) : "C'est toute une histoire de la ville qui est contenue dans ces images. L'idée est de les réutiliser, pas de façon nostalgique, mais en les réactualisant avec des gens qui ont vécu ça et qui ont envie d'en reparler".

Sur ces étagères, les archives de Canal St-Jean, Canal Beaulieu, et TLC (Télévision Locale de Châteauroux). © Radio France - Sarah Tuchscherer

"Créer du collectif"

Cette expérience de télé locale, Dominique Fleurat l'a vécue en tant que conseillère municipale. Elle est enthousiaste à l'idée de relancer un projet similaire : "Ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est ce que crée le fait de monter un projet d'audiovisuel participatif en termes de cohésion. Cela permet à un quartier de retrouver son identité et rapproche des personnes qui n'ont pas la même nationalité, pas le même âge, ça crée du collectif". Le site MAP 36 est déjà accessible depuis quelques jours. Les vidéos en ligne ont été réalisées par les premiers membres du collectif qui ne demandent maintenant qu'à enrichir ce contenu avec l'apport de bonnes volontés.