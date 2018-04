Le Bondy Blog a besoin de vous. Le média en ligne, qui traite l’actualité des quartiers populaires depuis 13 ans, a lancé une campagne de financement participatif. Objectif : produire plus de reportages, s'équiper et pourquoi pas embaucher encore.

Le Bondy Blog, site partenaire de France Bleu Paris, a lancé un nouveau site la semaine dernière, avec une maquette rénovée, qui accompagne une grande campagne d'appel au financement participatif. Lancé en 2006 à Bondy, en Seine-Saint-Denis, par des journalistes suisses pour que les habitants des quartiers populaires aient voix au chapitre, le site cherche aujourd'hui à accélérer sa professionnalisation. "On voulait un site plus moderne, et plus lisible" explique Kozi Pastakia, journaliste sur le site et président de l'association.

De nouvelles rubriques sur le site

Avec ce nouveau site, deux nouvelles rubriques ont vu le jour. "Ma cité va rester" permet aux lecteurs de contribuer en envoyant une photo souvenir de leur cité, accompagné d'un petit texte pour documenter l'histoire des quartiers qui se transforment en raison de la rénovation urbaine.

"Ca vient de la rue", nouvelle rubrique vidéo, donne la parole aux habitants des quartiers sur tous les sujets. "Le problème dans le traitement médiatique des quartiers populaires, c'est qu'on va toujours voir les habitants des quartiers pour les faire réagir à un fait divers ou à des choses de quartiers" regrette Nassira El Moaddem, directrice et rédactrice en chef, qui propose une recette simple avec cette nouvelle rubrique : "on va les voir en leur disant : 'qu'est ce que tu penses'?". Le premier numéro est consacré à la police de sécurité du quotidien et donne la parole à des habitants de Sarcelles.

Financer davantage de reportages

La campagne de financement participatif vise à permettre davantage de reportages, "d'acheter plus de matériel, et de quoi financer des reportages en province dans d'autres villes qui connaissent les mêmes problématiques que la banlieue parisienne et pourquoi pas recruter une troisième personne" détaille Kozi Pastakia.

Pour le moment, le Bondy Blog ne compte que deux salariées : Nassira El Moaddem, et son adjointe Leila Khouiel ainsi qu'une vingtaine de pigistes réguliers, payés à l'article.

Vers un média d'adhésion

Après la campagne de financement, pour laquelle l'équipe espère récolter 100 000 euros, le Bondyblog souhaite mettre en place un nouveau modèle de média "d'adhésion" pour lequel les lecteurs contribueraient régulièrement au financement de façon volontaire. En échange, ils auront accès aux conférences de rédaction et aux ateliers de journalisme qu'organise l'association.

POUR SOUTENIR le Bondy Blog : la campagne de financement participatif.