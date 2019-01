Un nouveau site internet pour la ville de Sète

Sète, France

C’est la surprise de ce début d’année pour les Sétois(es) et visiteurs qui se connectaient régulièrement sur le site Internet de la Ville : Sète.fr fait peau neuve. Avec ce nouveau site, la Ville poursuit son objectif : faciliter la vie des habitants et leur accès à l’actualité sétoise. Les rubriques les plus consultées sont désormais accessibles en un clic depuis la page d’accueil et le menu a été repensé pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs, avec une large place à l’image.

La Ville a aussi souhaité mettre en valeur la richesse de la vie de la cité avec une double rubrique actualité/agenda ainsi que l’intégration des publications de la Ville sur Facebook, Twitter et Instagram. Des réseaux sociaux où plus de 30.000 personnes suivent désormais l’actualité sétoise !

Avec le choix d’une rubrique « culture et patrimoine », Sète.fr version 2019 met aussi en lumière les événements culturels et patrimoniaux qui font la vie de l’île singulière. Escale à Sète, la Saint-Louis, un été de festivals… tous ont désormais entièrement leur place sur le nouveau site de la Ville.