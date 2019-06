Un pied de vigne à votre nom, c'est possible en Côte-d'Or

Tous les jours, France Bleu Bourgogne vous emmène faire un tour sur internet et les réseaux sociaux pour dénicher une info qui parle de la Côte-d'Or. Aujourd'hui, on y parle d'adoption... de pied de vigne !

Le principe

Le concept a été lancé par une star up qui s'appelle Cuvée Privée. Si vous êtes amateurs de vin, elle vous propose d'adopter un pied de vigne pendant toute une année chez un vigneron partenaire. Votre nom apparaît même dans la vigne et au bout d'un an, vous recevez six bouteilles de vin issue de ce pied de vigne.

Morgane Suquet, cofondatrice de Cuvée Privée l'a expliqué sur le plateau de la chaine Demain.tv

Où sont situés ces pieds de vigne ?

Vous pouvez en choisir à travers toute la France. Il y a des Bordeaux, des champagnes mais aussi des vins de Bourgogne, des vins de Loire etc..

Des vignerons de Côte-d'Or qui participent à ce concept. Par exemple, c'est le cas à Volnay de Jean-Baptiste Cluzeaud du Domaine Cluzeaud. Mais il y a aussi le Domaine Barolet-Pernot à Puligny-Montrachet avec un 1er Cru “Clos de la Garenne” ou encore un Côte de Nuits-Village Rouge “Les Perrières” du Domaine Desertaux-Ferrand .et d'autres encore dont la liste est consultable sur le site.

Comment fait-on pour choisir lorsqu'on n'est pas spécialiste ?

C'est un petit "plus" loin d'être négligeable. Chaque vin fait l'objet d'un commentaire d'un sommelier. En l’occurrence, Bernard Neveu, Chef Sommelier du Bristol. Il déguste et valide chacun des vins et se rend régulièrement dans les domaines pour rencontrer les vignerons et rester en contact avec le terrain.

Bernard Neveu, il est Chef Sommelier du Bristol - cuvee-privee.com

Ça coûte combien ?

Selon les vins et les domaines, cela va de 150 à 680 euros.