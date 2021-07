Un premier JT réussi dans les nouveaux locaux de France 3 Poitou-Charentes

Du changement dans le monde médiatique Poitevin : nos confrères de la télévision France 3 Poitou-Charentes ont déménagé dans la nuit de mardi 6 juillet à mercredi 7 juillet. Ils ont quitté le quartier des Couronneries où ils étaient depuis 55 ans, pour s'installer quartier Montgorges à côté de l'aéroport à Poitiers. La centaine de salariés de la télévision locale est dans un nouveau bâtiment neuf et éco-conçu. Leur premier journal télévisé de midi, s'est bien passé ce 6 juillet.

Dans la régie flambant neuve, à deux minutes du journal de midi, c'est l'affluence. On se donne les derniers ordres, on vérifie que les reportages sont bien prêts à être diffusés. On vérifie une dernière fois le conducteur du journal pour bien savoir dans quel ordre vont être diffusés les sujets. On sent un certain stress monter, comme un tract pour une première au théâtre. Et puis c'est le décompte : "5... 4... 3... 2... 1...", et c'est parti pour le générique. Pendant les 20 minutes qui suivent, toute l'équipe est concentrée au maximum. À la fin du journal, ce sont les applaudissements. "Il était complet, on a pu sortir des reportages du jour et on a pas eu d'incident technique", se réjouit René Laisney, le rédacteur-en-chef.

Le passage à la HD

Si le contenu du journal ne change pas, la forme est plus belle. Normal, dans les nouveaux locaux les techniciens diffusent maintenant en haute-définition. C'est notamment pour ce changement qu'il y a eu ce déménagement. "C'est important pour ceux qui nous regardent. C'est important pour ceux qui le fabriquent parce qu'ils se disent que nous avons avancé et qu'on a upgradé la façon dont on propose un programme à nos téléspectateurs", explique Xavier Riboulet, le directeur régional de France 3 en Nouvelle-Aquitaine. Ces nouveaux locaux sont aussi plus lumineux et permettent aux salariés d'être plus à l'aise pour travailler.

Ne pas se tromper de route pour aller travailler

Pour les salariés, il n'en reste pas moins que c'est avec un petit pincement au cœur qu'ils quittent les Couronneries. Vincent Rivière est technicien et y a passé 20 ans. "Un de mes problèmes, c'est de _ne pas me tromper de route_, parce qu'au bout de 20 ans, on a des habitudes. On va se pointer aux Couronneries et 'ah bah non-mince, c'est vrai, finalement c'est au Montgorges quoi", sourit-il.