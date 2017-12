Un rassemblement en hommage à Johnny Hallyday dimanche à Orléans

Une fan orléanaise de Johnny organise un rassemblement dimanche 10 décembre à 12 heures devant la cathédrale Sainte-Croix. Agnès Gloaguen souhaite que la chanson « Et maintenant », qui avait été reprise par Johnny, soit chantée par tous ceux qui ont aimé et continueront d'aimer l'idole des jeunes.

A Orléans, les fans de Johnny sont invités à lui rendre hommage dimanche matin devant la cathédrale. C'est Agnès Gloaguen, qui a lancé l'appel sur les réseaux sociaux. Cette femme de 62 ans, mère de 4 enfants et grand-mère, suivait la carrière du chanteur depuis très longtemps, elle l'a vu plusieurs fois en concerts. Elle ne collectionne pas ses albums ni tout autres objets, mais sa passion pour Johnny Hallyday est telle qu'elle veut lui rendre cet hommage.

Agnès a été, bien malgré elle, obligée de changer ses plans. Dans un premier temps, elle voulait simplement organiser ce rassemblement pour soutenir Johnny dans la maladie. "Tout était prêt, j’avais obtenu l’accord de la mairie et de la préfecture," explique-telle. Finalement, elle maintient ce rendez-vous mais ce sera un hommage à Johnny.

Dès qu'elle a appris la nouvelle en se levant mercredi matin Agnès Gloaguen a aussitôt voulu tout écouter. "J'ai allumé la télévision, j'ai suivi toutes les infos et j'ai parlé à d'autres fans sur les réseaux sociaux." Agnès a allumé une bougie, elle a posé une photo devant et écouté un disque de Johnny. "J'ai vécu avec cette idole toute ma vie, et je pense à tous les fans de Johnny et même à tous ceux qui sont encore plus fans que moi. Il va nous manquer énormément. Sur scène, il nous faisait vibrer, c'était quelqu'un de génial."

Le rassemblement de soutien moral devient un hommage posthume

Agnès a vu 3 fois Johnny en concert, à la Tour Eiffel et au Zénith à Orléans. Il y a quelques jours déjà sur Facebook, elle lançait un appel pour le soutenir, "au début, c'était un soutien et là, c'est un hommage." Cette fan orléanaise espère "qu'il y aura du monde pour chanter tous ensemble une dernière fois une de ces chansons. Peut-être "Et maintenant" ... Et maintenant, que vais-je faire? "parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire sans lui."

Les fans de Johnny du Loiret et de toute la région ont donc rendez-vous devant la cathédrale d'Orléans dimanche midi.