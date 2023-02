Un reportage en Dordogne sur le seul centre de détention semi-ouvert de France

C'est un documentaire inédit que propose France 3 Nouvelle-Aquitaine ce jeudi 9 février à 22h55. "Nos voisins les détenus" ouvre les portes d'un centre de détention atypique, celui de Mauzac à Mauzac-et-Grand-Castang en Dordogne. Une prison semi-ouverte qui accueille des hommes condamnés à de lourdes peines. 80% d'entre-eux sont des auteurs d'infractions à caractère sexuel.

Un laboratoire expérimental

Le centre de détention de Mauzac a été créé en 1939, mais c'est à l'initiative de Robert Badinter alors ministre de la Justice, qu'un nouveau centre a été aménagé et construit au milieu des années 80. Le garde des Sceaux l'a inauguré en 1986.

Conçu par l’architecte Christian Demonchy, ce centre d'un nouveau genre a des allures de petit village avec ses pavillons, sa place centrale et ses équipements socioculturels. L’architecture est orientée vers le développement d’une vie sociale à l’intérieur et une ouverture vers l’extérieur pour préparer la réinsertion des détenus.

Sorte de «laboratoire expérimental», le centre, qui accueillait au 1er janvier 2023 333 détenus pour une capacité totale de 369, interroge le modèle de détention que notre société souhaite voir appliquer aux détenus avant de les réintégrer. Il offre à la fois un environnement carcéral plus ouvert, une prise en charge médicale et psychologique, mais également pénitentiaire la plus adaptée et individualisée possible pour une meilleure «réintégration» dans le monde des hommes libres, et éviter la récidive.

Seule prison de ce type avec le centre de détention de Casabianda situé sur la commune d'Aléria en Haute-Corse, il contribue à faire évoluer les pratiques, les mentalités et le regard du citoyen sur la prison.

Réalisé à partir de scènes en immersion et de témoignages, ce film montre la réalité de cet établissement, les enjeux et les étapes d’un parcours de réinsertion pour préparer la sortie de prison de ces détenus dans les meilleures conditions.