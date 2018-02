Un couple de Sélestat ouvre ce mercredi soir, jour de la Saint Valentin, un restaurant dédié à l'idole des jeunes "La table de Johnny". On y déguste des burgers en écoutant ...du Johnny Hallyday!

Sélestat, France

Oui, Johnny Hallyday aimait les burgers! Germaine et Lucien Rees inaugurent ce mercredi 14 février 2018, jour de la Saint Valentin, un restaurant dédié au chanteur, "La table de Johnny". Impossible de louper la "Table de Johnny", dans le vieux centre, rue des Marchands. On y déguste des burgers en écoutant les chansons emblématiques de l'idole des jeunes et en regardant en boucle les captations de ses concerts sur deux écrans géants.

Une Harley-Davidson Iron 883 est stationnée dans la vitrine de "La table de Johnny" © Radio France - Corinne Fugler

Une amitié qui remonte aux années 60

Lucien Rees et son épouse Germaine, ancienne disquaire, sont tous deux des fans de longue date. Lucien Rees a rencontré Johnny pour la première fois à Strasbourg, en 1964, au "Pénalty", un bar strasbourgeois, quai des Bateliers, alors qu'il faisait son service militaire à Offenbourg, en Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg, de l'autre côté du Rhin. Les deux hommes ont sympathisé. Ils se sont revus à diverses reprises, notamment à la Foire aux Vins, à Colmar.

Il y a quelques années, Lucien Rees a acheté un juke boxe que Johnny avait fait fabriquer, le numéro 7 d'une série de 100, la copie d'un modèle de 1946. Il trône aujourd'hui rue des Marchands dans la vitrine du restaurant, pas loin de la légendaire Iron 883, une Harley-Davidson noire.