Un Roannais d'à peine treize ans de plus en plus convoité par la télévision

Simon Regnard et sa famille dans l'émission Tahiti Quest de Gulli

Roanne, France

Le jeune Simon Regnard est de retour à la télévision. Le Roannais de 13 ans participe à l'émission Tahiti Quest de la chaîne Gulli. Une émission où cinq familles s'affrontent dans des épreuves inspirées par les légendes polynésiennes. Cette quatrième édition est particulière puisqu'elle regroupe cinq jeunes talents repérés à la télévision dernièrement.

Simon a été repéré il y a trois ans lors de l'émission La France a un incroyable talent où il a accédé à la demi-finale. Le jeune roannais est également passé dans l'émission Little Big Star. Dernièrement c'est donc la chaîne Gulli qui a contacté sa maman Catherine " je me souviens on était dans la voiture" raconte tout sourire le petit garçon "Maman ne connaissait pas cette émission mais moi je lui ai dit oui oui trop bien!".

TÉMOIGNAGE - Simon et sa maman Catherine racontent l'aventure Copier

Simon s'est alors envolé pour Tahiti avec sa mère Catherine, son père Ludovic et sa cousine Jade, "Tahiti c'est magnifique" raconte Simon qui espère obtenir le soutien des téléspectateurs à partir du 11 janvier prochain. L'émission est diffusée chaque vendredi à 20h55 sur Gulli.