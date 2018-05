Limoges, France

L'ambassadeur de Grande Bretagne Lord Edward Llewellyn était en visite à Limoges ce mardi. Il a notamment été reçu par le Maire de Limoges Emile-Roger Lombertie, qui lui a remis un touchant cadeau : un service en porcelaine pour enfant, réalisé par l'entreprise Bernardaud. Un cadeau destiné au prince Louis de Cambridge, né le 23 avril dernier à Londres, fils cadet de William et Kate, cinquième dans l’ordre de succession au trône de Grande-Bretagne.

Les assiettes offertes au prince Louis © Radio France - Nathalie Col

Il s'agit d'un service issu d'une collection récente de la maison Bernardaud. "C'est une création qui date de l'an dernier, ce sont pratiquement les premiers exemplaires qui sortent de la manufacture" a expliqué Frédéric Bernardaud, Directeur du marketing et de la création du porcelainier limougeaud.

Le cadeau a été personnalisé avec le prénom du petit prince, Louis, et une mention au dos des assiettes: "Pour son altesse Royal, le Prince Louis Arthur Charles de Cambridge". "Je suis très touché, c'est un geste très amical, très apprécié" a commenté l'ambassadeur de Grande Bretagne, qui promet de transmettre le cadeau "aussi rapidement que possible". "C'est une grande fierté" a enfin expliqué le Maire de Limoges Emile-Roger Lombertie, "un cadeau dans la ligne de ce qu'on fait de grand, de bien et de beau à Limoges", a-t-il conclut.