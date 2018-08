Saint-Étienne, France

L'équipe du Gruau Lorrain est plutôt contente de son passage derrière les caméras. Il faut dire que tout a bien commencé. Ce sont les clients qui ont inscrit la boulangerie stéphanoise à l'émission. Un vote des meilleures boulangeries de la région Auvergne Rhône-Alpes était lancé sur le site de la chaîne M6, et presque 5 000 personnes ont plébiscité la boulangerie du Gruau Lorrain.

C'est comme ça que les caméras ont débarqué dans la rue Denis Escoffier, le temps d'une matinée. "Ils avaient bloqué la rue et nous on avait fermé la boutique" raconte Cédric Marcellier, le boulanger. "Les deux animateurs, Norbert Tarayre, chef cuisinier, et Bruno Cormerais, meilleur ouvrier de France boulanger, sont venus, ils ont regardé la boutique et ont mis une note sur la présentation et l'ambiance en général" raconte le boulanger.

"Ils auraient pu prendre n'importe quel produit dans la boutique j'aurais été content"

Mais ce n'est pas tout, les deux animateurs ont bien évidemment goûté les produits du Gruau Lorrain. Ils ont d'abord choisi un croquant aux amandes, plutôt réputé dans la boulangerie. "Il n'y a plus beaucoup de boulangeries stéphanoises qui font ce produit et nous avons des clients qui viennent exprès pour ça" confie Sylvie, la femme du boulanger. La recette du croquant aux amandes est bien gardée par l'équipe de la boulangerie : c'est une recette qu'ils ont repris quand ils ont racheté la boutique.

Les deux animateurs ont aussi choisi un pain, une création de Cédric Marcellier. "C'est Norbert qui a choisi le pain, c'est un pain aromatisé salé, plutôt pour les entrées et les apéritifs. C'est mon mari qui l'a mis en place" dévoile fièrement Sylvie.

Cédric Marcellier est plutôt content du choix des deux animateurs : "Ils auraient pu prendre n'importe quel produit dans la boutique, j'aurais été content !"

Une belle expérience

Deux autres épreuves attendaient le boulanger. Il a dû présenter son produit fétiche dans sa boutique, un produit qu'il a créé spécialement pour l'émission. "On a essayé de faire marcher notre créativité et de faire pour le mieux. Nous avons travaillé avec des produits locaux, de la farine de froment et du chocolat Weiss. Un produit qu'on mettra sûrement en vente quelques jours après la diffusion de l'émission" annonce le boulanger.

La dernière épreuve consistait à réaliser un produit avec un ingrédient mystère. Cédric Marcelier a participé à cette épreuve avec l'un de ses collaborateurs de la boulangerie. "Ils arrivent avec un sac, et là on découvre l'ingrédient. Il y a plusieurs contraintes, on n'a pas le droit de réaliser certains gâteaux. Nous, ça allait, on avait déjà travaillé avec l'ingrédient en question" détaille le boulanger.

Les exploits de Cédric Marcelier sont diffusés ce mardi 28 août à 18 h 30 sur M6. Le boulanger tire un bilan positif de son passage dans l'émission : "L'important c'est de participer, de montrer notre façon de travailler et notre magasin. Je l'ai fait pour les clients fidèles, qui ont voté pour moi, c'était important."