Un sursis pour le journal local de France 3 Maine

Alors qu'elle devait être supprimée au moment des vacances de la Toussaint, l'édition 100 % sarthoise de sept minutes est finalement maintenue. Jusqu'à quand ? Mystère...

La nouvelle était tombée en juin dernier, révélée par France Bleu Maine : le journal local de France 3 Maine allait disparaître au mois de novembre. Et l'actualité sarthoise serait désormais traitée dans le cadre d'un journal régional rallongé. Cette semaine, retournement de situation : d'après nos informations, la direction régionale décide finalement de maintenir l'édition locale.

Préconisée dès 2014 dans un rapport commandé par le ministère de la culture, la régionalisation de France 3 est en marche à l'échelle nationale. Il y a un an et demi par exemple, les journaux locaux de Tours et Bourges ont baissé le rideau au profit d'une édition régionale pilotée depuis Orléans. En 2017, seize nouvelles éditions locales devaient subir le même sort, dont celle du Maine... Jusqu'à ce que la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, laisse finalement aux directions régionale la possibilité d’étudier la viabilité du modèle des locales jusqu’en 2018.

Suite à la mobilisation des élus notamment - ville du Mans et conseil départemental - la direction régionale a donc visiblement octroyé un sursis à France 3 Maine. Jusqu'à quand ? La direction régionale n'a pas donné de précisions pour le moment.