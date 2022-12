"Un truc de fou" : Soprano raconte à Samuel Etienne comment il a retrouvé son fils né sous X

Le journaliste et animateur de "Questions pour un champion" Samuel Etienne ne n'y attendait pas. Alors que Soprano est son invité sur sa chaîne Twitch le 3 décembre dernier, le rappeur marseillais lui révèle qu'il vient tout juste de retrouver son fils, né sous X il y a plus de 20 ans. Le chanteur avait seulement 16 ans à l'époque, et il avait appris l'existence de cet enfant plusieurs semaines après sa naissance, quand sa jeune maman l'avait déjà placé auprès de l'aide sociale à l'enfance.

"C'est incroyable, maginifique, un truc de fou", raconte le chanteur de 43 ans. Soprano confie que depuis des années il avait "semé des cailloux" dans ses chansons et ses interviews pour tenter de retrouver la trace de cet enfant qui a 27 ans aujourd'hui. Et cela a fonctionné, son garçon l'a recontacté. Le père et le fils se sont retrouvés il y a deux mois. "Après, j'attendais que tout se passe bien autour de lui pour en parler. Qu'il soit tranquille, que toute la famille soit au courant ", précise le chanteur.

"Quand j'ai dit dans une interview que c'était la meilleure année de ma vie, parce que je faisais les stades, mais c'était aussi pour ça", continue le chanteur devant l'étonnement de Samuel Etienne.

Soprano est aussi le père de trois autres enfants, de 10, 13 et 15 ans.