Un Valentinois dans l'émission Tattoo Cover sur TFX

Tattoo Cover, c'est un concept de téléréalité qui porte bien son nom : aider des tatoués désespérés à recouvrir leurs tatouages ratés. Jacobo Ramos, un Valentinois de 38 ans, participe à l'émission ce jeudi 24 février sur la chaîne TFX.

A l'origine, Jacobo avait un beau projet : se tatouer tout seul, comme il l'avait vu dans un reportage. "Je me suis acheté des aiguilles et du matériel pour le faire et je me le suis fait à l'ancienne, à la maison !" Mais ce Valentinois a vite regretté le cactus, la forme géométrique et la sorte de tête de mort - issue de sa culture mexicaine - sur son épaule gauche. "J'ai essayé de faire quelque chose de drôle, mais comme la position était très difficile, c'était vraiment nul, vraiment moche !"

"Aujourd'hui, je suis fier de mon tatouage"

Des tatouages qui lui rappellent des souvenirs peu joyeux : il a eu le COVID, sa compagne était enceinte, il a eu peur de mourir. Alors cet été, quand Jacobo voit l'émission, il candidate : "j'étais en train de regarder la télé et quand j'ai découvert tattoo cover, j'ai adoré le style, la technique !"

Le tournage a eu lieu en octobre dernier, le résultat est stupéfiant et plein de sens pour le candidat : "C'est magnifique, à la fin c'est une allégorie de mon histoire et c'est grâce à Tattoo Cover. Aujourd'hui, je suis fier de mon tatouage !" De quoi chasser les mauvais souvenirs ! Ce soir, la France entière pourra voir le nouveau beau tatouage de Jacobo.