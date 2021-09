Un Vendéen dans la saison 10 du "Meilleur pâtissier"

"Le Meilleur pâtissier" sera-t-il vendéen cette saison ? En tous cas, un habitant de Challans, Paul-Henri participe au concours amateur d'M6 pour ses 10 ans cette année. Il fait partie des 20 pâtissiers retenus parmi 15.000 candidatures et qui s'affronteront lors d'une première phase de sélection, le jeudi 7 octobre. À l'issue de cette première soirée, ils ne seront plus que 14 en lice.

Une aventure qui débute pendant le premier confinement

Paul-Henri a 26 ans, il habite à Challans et il est gestionnaire financier. Sur son compte Instagram, il raconte que son aventure pâtissière a commencé pendant le premier confinement. Coincé chez lui, il tourne en rond sur Internet et tombe sur la vidéo de la recette d'un Trianon. Un gâteau composé d'un biscuit à la noisette, d'un croustillant praliné au chocolat, d'une mousse au chocolat et d'un glaçage, toujours au chocolat. Il file au supermarché, achète toi les ingrédients et se met aux fourneaux. Et là, la galère commence ! Il n'arrive pas à étaler le croustillant, il s'y reprend à trois fois pour la mousse au chocolat, il a aussi du mal avec le glaçage. Mais il finit par le réussir ce premier Trianon et, d'après ce qu'il dit, gustativement c'est un succès.

Ses autres réalisations, dont il partage aussi les photos sur Instagram donnent aussi l'eau à la bouche. De quoi battre le célèbre pâtissier Cyril Lignac pendant l'émission ? Réponse donc à partir de la semaine prochaine.