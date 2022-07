Un violon sur le sable : trois soirs pour Maurane en 2008 sur la scène de la grande plage à Royan

Pour l'édition 2008 d'Un violon sur le sable, c’est Maurane qui est l’invitée surprise du festival. A Royan, c'est une tradition d'inviter un artiste de "variété" sur la grande scène du festival pour qu'il vienne y chanter un de ses titres. Concernant Maurane elle a interprétée sa chanson "Sur un prélude de Bach". Pour France Bleu La Rochelle, Philippe Tranchet, le créateur du festival, revient sur la venue de Maurane à Royan qui aura chanté trois soirs au lieu de deux sur la scène de la grande plage.

Philippe Tranchet : En fait, en termes de temps, je pense que la participation du chanteur de variétés, qu'on appelle un invité surprise, ne doit pas représenter plus de 5 à 7% de la programmation. C'est vous dire que c'est pratiquement anecdotique, d'une part parce qu'on ne l'annonce pas et qu'il reste mystérieux jusqu'à la fin, et d'autre part parce que forcément, les artistes de variétés ont une notoriété qui est plus importante que ceux qui sont dans le classique. Cela marque un peu les esprits et les gens se figurent qu'on peut inviter absolument qui on veut. Qu'il suffit de téléphoner à un artiste pour qu'il dise oui, j'arrive, je suis libre, je suis disponible, je coûte rien...

C'est une grosse difficulté que de pouvoir avoir un artiste de variété, surtout l'été, surtout pendant trois jours, alors qu'un artiste variété soit il est en concert, soit il est en enregistrement et s'il ne travaille pas, il est en vacances. Bref, c'est compliqué, d'autant plus qu'on leur demande de rentrer sur le terrain cinq minutes, tirer un pénalty et ressortir aussitôt. Donc c'est vraiment pas facile.

On garde des souvenirs incroyables et je pense plus particulièrement à Maurane. Elle était venue pour chanter une chanson parfaitement adaptée au violon sur le sable. C'était l'inévitable prélude de Bach. Ça lui avait tellement plu que le deuxième soir, c'était son deuxième concert, elle m'appelle dans la nuit en me disant : Philippe, j'ai une faveur à te demander. Est-ce que je pourrais à nouveau chanter pour le troisième concert ? C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait et elle s'est empressée de me dire mais je ne te demande rien, juste le droit de revenir sur ta scène. Je ai dit ok, on va faire une exception.

Le surlendemain, Maurane est revenue. Pour que ça change un peu, j'ai expliqué en fin de concert aux spectateurs qui étaient massés sur la plage : si vous n'étiez pas là mardi dernier, vous avez donc raté Maurane. Je vous invite à la regarder sur les écrans puisqu'on a enregistré sa prestation et les gens se sont tous retournés vers les écrans.

Sauf qu'en fait, les caméramans filmaient son pianistes et filmaient Maurane qui tout doucement avançait sur la scène.