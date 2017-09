Un volleyeur de Cambrai pose dans le calendrier des Dieux du Stade

Yannick Bazin, capitaine du club de volley de Cambrai fait son entrée dans le légendaire calendrier. Une première pour un volleyeur.

On peut dire qu'il connait déjà le milieu. Dès que la saison se termine et qu'il a un moment, Yannick Bazin va voir jouer ses copains rugbymen au Stade de France. C'est là-bas qu'il a été repéré par l'équipe du club, notamment chargée de réaliser le calendrier des Dieux du Stade.

Une mentalité "rugby", mais Yannick Bazin a aussi le physique : 1m90, 92 kilos, tout en muscles, forcément. Un critère non négligeable pour devenir un Dieu du Stade.

Plus de visibilité pour le volley

Pour Yannick Bazin c'est d'abord l'occasion de faire connaître son sport. C'est la première fois depuis que le calendrier existe qu'un volleyeur pose. Cette année le Nordiste s'affiche aussi aux côtés des handballeurs Karabatic ou encore le nageur Camille Lacourt, car de plus en plus, les Dieux du Stade changent de profil et intègrent d'autres "disciplines" que le rugby.

Ensuite, Yannick Bazin a choisi de poser pour la bonne cause. Cette année, une partie des ventes du calendrier revient à une association qui lutte contre le cancer du sein, "Le cancer du sein, parlons-en".

Ça fait un peu bizarre

La séance photo a eu lieu au mois de juin. Yannick Bazin a déjà posé pour les calendriers du Cambrai Volley, son club. Sauf que là dans le studio des Dieux du stade, il y a toute une équipe autour de lui : photographe, coiffeur, maquilleur. Des inconnus devant qui il faut poser nu ! "C'est sûr que se retrouver devant une quinzaine de personnes du staff, et qu'on te dit d'enlever le caleçon, le peignoir, ça fait un peu bizarre".

Une expérience qu'il refera sans hésiter

Si on lui propose en tout cas Yannick Bazin n'hésitera pas à reprendre la pose en tenue d'Adam. Il a beaucoup apprécié l'expérience, il en est même plutôt fier. "Je pourrais même montrer les photos à mes enfants plus tard", dit-il en riant , même si on sait qu'il est sérieux en disant cela.