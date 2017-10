Un voyage au Groenland emporte le suffrage du jury du Festival des Ecrans de l'aventure

le film germano-autrichien Into Twin Galaxies – a Greenland Epic de Jochen Schmoll, a remporté ce samedi la Toison d'Or du 26ème festival des Ecrans de l'aventure de Dijon. Il a également été plébiscité par le public.

Une idée folle : rejoindre le Groenland, mais pas en bateau, non, ni en traîneau, mais en kayak et en kite-surf. Résultat : un film aux images impressionnantes qui a conquis le jury et le public puisque cette aventure de 46 jours aux delà du cercle polaire a remporté et la Toison d'Or et le prix du public.

Le reste du palmarès :

- PRIX USHUAIA TV/Ecrans de l'aventure : Trois Saa et puis la France, le choc de deux mondes, Patrice Franceschi

- PRIX ALAIN BOMBARD : Les Cavaliers afghans, sur les traces de Joseph Kessel en Afghanistan, Louis Meunier.

- PRIX JEAN-MARC BOIVIN : Le paradis perdu, Ronan Gladu, Ewen Le Goff et Aurélien Jacob.

- PRIX SPECIAL DU JURY : The Weekend Sailor, Bernardo Arsuaga.

- Le jury des enfants de la municipalité de Dijon ont choisi de remettre le prix des jeunes au film : Trois Saa et puis la France, le choc de deux mondes, Patrice Franceschi.

- LA TOISON D'OR DE L'AVENTURIER DE L'ANNEE est remise à l'équipe scientifique du Centre Terre (Patagonie) que l'on a découvert dans le film Les Robinsons de l'île inconnue de Patagonie, Gilles Santantonio.

- Le jury du livre présidé par Jean-Louis Gouraud est remis au livre suivant : Au détour du Caucase, conversation avec un cheval de Clara Arnaud (Editions Gaïa, juin 2017).