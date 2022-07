Une 10e étoile au Guide Michelin pour la cheffe valentinoise Anne-Sophie Pic

La cérémonie s'est déroulée ce mardi après-midi à Singapour. Le guide Michelin y dévoilait son palmarès pour le pays. Anne-Sophie Pic est distingué d'une première étoile pour La Dame de Pic qui a ouvert en 2019 à l'intérieur du Raffles Hotel. Dans un communiqué, la cheffe drômoise se dit "très heureuse" de cette étoile qui témoigne de l'investissement de ses équipes qui "ont su faire preuve d'abnégation et de patience pendant la période difficile qui a suivi l'ouverture du restaurant".

C'est la première récompense en Asie pour la femme cheffe la plus étoilée au monde. Anne-Sophie Pic possède désormais 10 étoiles au guide Michelin à travers le monde avec les 3 étoiles de Valence, 2 étoiles à Lausanne et Londres et 1 étoile à Paris, Megève et donc désormais Singapour.