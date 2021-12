Donatella Meden sera-t-elle la quatrième Miss France du Nord-Pas-de-Calais ce samedi ?

Après Camille Cerf, Iris Mittenaere et Maëva Coucke, la nouvelle Miss France 2022 sera-t-elle nordiste ? Réponse ce samedi 11 décembre, à l'occasion du célèbre concours de beauté qui avait réuni 8,5 millions de téléspectateurs l'année dernière.

Le Nord-Pas-de-Calais sera représenté par Donatella Meden, étudiante de 21 ans en troisième année de Bachelor marketing et communication dans le luxe et la mode à Lille et originaire de Lambersart, dans la métropole de Lille. Ce concours est une première pour Donatella Meden : "Je suis à la fois impatiente et à la fois un peu stressée, confie t-elle. C'est un sentiment particulier parce que c'est la première fois mais je pense qu'une fois sur scène, je serai dans mon élément."

S'engager pour les femmes et les enfants

Comme toutes les Miss, Donatella est arrivée à Caen en début de semaine pour la dernière ligne droite avant le show final. Ses journées sont rythmées par les répétitions. "Pour les chorégraphies on s'entraîne dans un gymnase tout près de l'hôtel, cela permet de vite rentrer se reposer !".

Elle parle cinq langues, et si elle est élue, elle aimerait s'engager pour plusieurs causes : "J'aimerais lutter contre toutes les injustices et violences faites aux femmes. Je souhaite aussi lutter contre la maltraitance infantile, m'investir pour l'éducation et l'enseignement des enfants."

Les cerfs-volants de Berck à l'honneur

Au cours de la soirée, qui a pour thème les comédies musicales, les Miss défileront en plusieurs tenues : maillot de bain, robe de soirée et aussi en tenue traditionnelle. Donatella portera une robe en l'honneur des célèbres cerfs-volants de Berck-sur-Mer, créée pour l'occasion par le couturier Normand Smaïn Boutamtam. L'artiste a proposé plusieurs croquis en rapport avec des monuments ou symboles de la région, et c'est finalement la rencontre des cerfs-volants de Berck-sur-Mer qui a été retenue par l'équipe de Miss France. Un rendez-vous international qui réunit chaque année pendant neuf jours les plus beaux cerfs-volants du monde.

Pour l'instant, seul le croquis de la robe a été dévoilé : un body couleur chair, entièrement cristallisé en diamants, sur lequel sont superposés plusieurs losanges couleurs fuchsia et bleu roi qui rappellent la forme des cerfs-volants. Des franges symbolisant les fanions seront également accrochées à sa tenue. "La robe capte la lumière, ça scintille beaucoup. En mouvement, la tenue est assez canon, en plus Donatella bouge très bien", se félicite Smaïn Boutamtam. Le résultat d'un travail d'orfèvre d'une quinzaine de personnes et de près de dix jours de travail.

Le croquis de la tenue régionale que portera Donatella Meden lors du défilé Miss France. - Boutamtam

Mettre à l'honneur les cerfs-volants de Berck, une décision qui ravit François Goudeau, le directeur de Berck évènements loisirs côte d'Opale : "On attend de voir la robe avec impatience. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit très colorée. On espère que cette robe cerfs-volants va lui permettre de s'élever très haut dans le classement !"