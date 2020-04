Une ancienne aventure d'Astérix de retour dans un nouvel album

Une nouvelle histoire d'Astérix sera publiée à l'automne. Il ne s'agit pas d'une nouvelle bande dessinée, mais d'un album illustré, adapté d'un livre audio sorti en 1967... en format 33 tours! "Le menhir d'or" sortira le 21 octobre 2020 révèle ce matin le Journal du dimanche. On y trouvera le texte original de René Goscinny et les illustrations restaurées d'Albert Uderzo.

C'est l'un des derniers grands projets sur lequel a travaillé Albert Uderzo, décédé le 24 mars. Dans cette aventure, que les plus jeunes découvriront, on suivra le barde Assurancetourix. Il entreprend de se présenter à un concours de chant dans la forêt des carnutes pour gagner le fameux menhir d'or, escorté bien sûr par Astérix et Obélix, et espère gagner avec le titre "Menhir montant, mais oui madame", clin d’œil à Charles Trenet. Attention tout de même à la concurrence de Tournedix et son tube aux airs de Claude François "Si j'avais un dolmen".

Ce livre de 44 pages sera tiré à environ 100 000 exemplaires et vendu 9,99 euros. Une version audio à un euro sera également disponible.