Une année 2016 chaude mais sans excès dans l'Hérault

Le bilan de l'année 2016 côté météo dans le département de l'Hérault est proche de la moyenne pour les précipitations, l'ensoleillement et le vent. Il fait toujours plus chaud, mais on est loin des records.

L'année 2016 aura été une année normale question météo dans l'Hérault selon le bilan établi par Météo France. Des précipitations dans la moyenne, ni excédent, ni déficit. Un ensoleillement dans la moyenne aussi.

Cumul de précipitations dans l'Hérault en 2016 - Météo France

Seules les températures sont plus chaudes que la normale, mais c'est le cas quasiment chaque année depuis 20 ans. Le réchauffement climatique se poursuit.

C'est la quatrième année la plus chaude après 2014, 2015 et 2011. Le record de chaleur de 2016 à Montpellier c'était le 5 septembre avec 35,2 degrés, et la journée la plus froide, le 22 janvier moins 0,9 degrés.

- Météo France

Quant au vent, 86 km/h relevé le 11 janvier, on est loin des 176 km/h du Mont Aigual dans le Gard !

Les seuls phénomènes exceptionnels notables sur le département de l'Hérault, ce sont l'épisode de grêle spectaculaire du 17 août dernier, et les orages du 23 novembre avec notamment la mini tornade de Saint-Martin-de-Londres.