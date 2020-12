Une Ardéchoise de 11 ans candidate de "N'oubliez pas les paroles"

Pour Séréna, la musique, c'est bien plus qu'un simple passe-temps, c'est une future carrière. Du haut de ses 11 ans, la jeune habitante de Meysse (Ardèche) a déjà décroché une première victoire : elle a participé à l'émission de France 2 "N'oubliez pas les paroles", présentée par Nagui. Une édition spéciale enfants qui sera diffusée ce mercredi à 21h05. Séréna nous raconte les coulisses et envisage déjà la suite.

Séréna raconte les coulisses de son passage dans "N'oubliez pas les paroles". Copier

Le chant au fond du chœur

La jeune fille prend des cours de chant depuis qu'elle a huit ans. Un moyen et de faire face aux difficultés qu'elle rencontre en classe. "J'ai eu des problèmes à l'école, j'ai été harcelée et le chant m'a permis d'avancer et de prendre confiance en moi", explique-t-elle. Sa maman Élodie l'affirme, c'est bien le chant qui lui a permis de relever la tête après ces moments difficiles : "ça a été très compliqué, on l'a changée d'école. Ça se passe beaucoup mieux maintenant et le chant l'a vraiment aidée." La jeune fille n'oublie pas de remercier sa professeure de chant Tina, de l'association Montélo Chante, qui l'accompagne depuis.

Le public, la compétition, les projecteurs...Tout ça n'impressionne pas beaucoup Séréna. "C'était beaucoup de stress au début, mais après ça passe", résume-t-elle, sans pouvoir en dire plus. Le contrat signé avec la production lui interdit de nous raconter précisément l'émission, et de nous dire si elle a gagné. "Bien sûr le but, c'est de gagner, mais on a déjà un beau cadeau c'est d'aller sur un plateau télé", affirme Séréna.

Vers une carrière de chanteuse ?

Après ce passage dans l'émission de Nagui, dont elle conserve précieusement l'autographe, Séréna se verrait bien poursuivre une carrière d'artiste : "Maintenant, je sais ce que je veux faire plus tard. Je veux bien être chanteuse professionnelle." Elle peut compter sur le soutien de sa maman, qui l'a accompagné tout au long de cette aventure télévisée. "Un peu déçue de ne pas être sur le plateau, parce qu'avec le Covid, nous étions en coulisse, mais je suis très fière de son parcours. Vraiment très fière", assure Élodie.