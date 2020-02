Une belle histoire, la nouvelle série de France 2, est lancée le 11 mars

Sébastien Chassagne et Tiphaine Daviot dans Une belle histoire

David a perdu Anaïs, la femme de sa vie, dans un accident de montagne. 5 ans plus tard, il vit toujours seul, mais entouré de ses amis, chez lesquels il trouve régulièrement refuge entre deux galères de boulot et d’appart’. Quand il rencontre Charlotte, David a un véritable coup de foudre. Mais est-il vraiment prêt à rencontrer la deuxième femme de sa vie ? Et Charlotte, est-elle prête à sacrifier son couple avec Eric, son mentor depuis 15 ans, pour rencontrer l’Amour ?

Une mini-série en 8 épisodes, diffusés à partir du 11 mars à 21h05 sur France 2

avec : Sébastien Chassagne (David), Tiphaine Daviot (Charlotte), Ben (Philippe), Louise Monot (Caroline), Juliette Navis (Malika), Jean-Charles Clichet (Georges), Thierry Neuvic (Eric), Andréa Ferreol (Mme Merlin).