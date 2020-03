Une belle histoire, sur France 2, les épisodes 3 et 4 ce mercredi 18 mars

Episode 3

Alors que Caroline se démène pour faire livrer à temps un immense œuf en chocolat pour l’anniversaire de son fils Lucas, elle découvre que Philippe la trompe outrageusement sur la plateforme Sexdate. Anéantie, elle se confie à Malika qui n’a qu’un conseil : rendre la pareille à Philippe ! Malgré sa timidité et son manque d’expérience, Caroline va s’y employer. Sous le nom d'Enigma, elle prend contact avec un certain Tristan. Quant à Charlotte, elle vient en aide à David qui se fait agresser dans la rue. Elle le soigne ; et ils tombent dans les bras l'un de l'autre

Thierry Neuvic, Tiphaine Daviot dans Une belle histoire - Jean-Philippe BALTEL / TETRA MEDIA FICTION / FTV

Episode 4

David a eu un véritable coup de foudre pour Charlotte, et réciproquement, mais il a peur de retomber amoureux et en plus, elle est en couple. Sous pression, notamment de ses amis qui aimeraient le voir enfin faire son deuil, il efface son numéro. C'est sans compter sur Georges et Philippe qui décident de tout faire pour la retrouver.

