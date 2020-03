Une belle histoire, sur France 2, les épisodes 5 et 6 ce mercredi 25 mars

Episode 5

Une véritable histoire d'amour démarre entre David et Charlotte, qui souhaitent passer plus de temps ensemble. Par ailleurs, David doit écouter les confidences de son patron, qui redoute d'être quitté par sa femme. De leur côté, Philippe et Caroline cherchent à comprendre les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs relations intimes. Afin d'y voir plus clair, ils décident d'entamer une thérapie de couple. Malheureusement, les premiers psychologues qu'ils rencontrent sont plus irrationnels les uns que les autres. Malika, de son côté, subit le harcèlement sexuel de son directeur tandis que Georges commence à trafiquer avec le frère de la jeune femme...

Une belle histoire épisode 5 -

Episode 6

David a une rentrée d'argent imprévue et décide d'utiliser cette somme conséquente pour réaliser l'ascension du K2, dans l'Himalaya, ce qui déstabilise Charlotte. Fragile mais déterminée, Malika tend un piège à son harceleur, avec la complicité de Georges et Caroline. Celle-ci poursuit sa thérapie avec Philippe, qui est obligé d'avouer qu'il la trompe depuis des mois...