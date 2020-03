Une belle histoire, sur France 2, les deux premiers épisodes ce mercredi 11 mars

Sébastien Chassagne qui interprète David, l'un des personnages principaux, parle de son rôle

Episode 1

David qui ne se remet pas de la mort de sa compagne il y a 5 ans, vient d'être embauchée en tant que pilote d'hélicoptère, et compte bien grâce à ce travail, payer ses retards de loyer. Mais sa première cliente, Charlotte, une jeune chef d'entreprise de Villefranche, fait involontairement tout rater...

Une belle histoire épisode 1 -

Episode 2

David a eu un véritable coup de foudre pour Charlotte, et réciproquement, mais il a peur de retomber amoureux et en plus, elle est en couple. Sous pression, notamment de ses amis qui aimeraient le voir enfin faire son deuil, il efface son numéro. C'est sans compter sur Georges et Philippe qui décident de tout faire pour la retrouver.

Une belle histoire episode 2