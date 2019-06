Une cagnotte en ligne pour aider des commerçants victimes d'un braquage en Côte-d'Or

Tous les jours, France Bleu Bourgogne sélectionne sur internet et les réseaux sociaux, une info qui parle de la Côte-d'Or. Ce mardi, on s'arrête sur une cagnotte pour le moins originale lancée dans le Val de Norge

Dijon, France

Il s'agit d'une cagnotte en ligne via le site Leetchi. Et c'est surtout l'objet de cette cagnotte qui est pour le moins original. Ce n'est ni pour financer un projet, ni pour trouver des fonds pour offrir un cadeau. Cette cagnotte est, en fait, destinée à aider des commerçants de Bretigny qui ont été victimes d'un braquage le 5 juin dernier.

Le récit des événements

C'est une supérette, un magasin d'alimentation "Proxi" qui a reçu ce jour là, la visite pas très amicale de deux hommes, l'un muni d’une arme de poing et l’autre d’une bombe lacrymogène. La suite c'est le gérant de ce commerce Pascal Descaves, qui l'a raconte dans une vidéo de nos confrères du Bien Public.

Alors on vous rassure, il n'y a pas eu de blessé et le butin reste très modeste : quelques paquets de cigarettes et une soixantaine d'euros qui se trouvaient dans la caisse. Il n'empêche que ce type d'événement n'en reste pas moins traumatisant, surtout dans un petit commerce de village. D'où cette cagnotte en ligne qui a été lancée pour ces commerçants, parce que la solidarité, c'est aussi bon pour le moral !

Des commerçants appréciés

Dans les commentaires qui ont déjà été postés sur la page Leetchi, cette initiative est qualifiée "d'excellente" et par Gérard Vieville qui appelle chacun à lui réserver une petite partie de ses achats tout au long de l'année.

C'est d'ailleurs la gentillesse et le professionnalisme de leurs gérants qui a incité à ouvrir cette cagnotte afin de les aider financièrement dans ces temps qu'ils qualifient eux même de "durs". Il reste 110 jours pour y participer. Ce mardi 11 juin, 160 euros ont été récoltés pour 7 participations. Les dons vont de 5 à 50 euros.