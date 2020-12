Une restauratrice morbihannaise au concours des régions de France 3

Ce vendredi 18 décembre, France 3 lance une nouvelle émission baptisée "Le grand concours des régions". Pour le premier numéro consacré à la cuisine, 14 restaurateurs vont représenter leur région et défendre une recette locale. Marie-Gabrielle Lalauze va porter les couleurs de la Bretagne.

France 3 va de nouveau mettre la diversité de la France en lumière dans une nouvelle émission ce vendredi 18 décembre. La chaîne lance "Le grand concours des régions" présenté par Cyril Féraud. Pour ce premier volet, la gastronomie sera à l'honneur puisque 14 restauratrices et restaurateurs venus des 14 régions françaises vont cuisiner des recettes élaborées à partir de produits locaux.

Le concours sera arbitré par Yves Camdeborde, Frédérick Ernestine Grasser Hermé, Jean-François Mallet et Kelly Rangama. Dans un premier temps, le jury devra goûter les plats concoctés par les cuisiniers. Lors de la deuxième épreuve ils dégusteront leurs desserts. Un classement sera alors établi à la fin de l'émission tournée en octobre à Troyes dans l'Aube.

Pour représenter la Bretagne, la production de l'émission a choisi une jeune restauratrice du Morbihan. Marie-Gabrielle Lalauze a 34 ans. Issue d'une famille d'ostréiculteurs elle a ouvert son établissement "Les voiles" à Plouharnel dans la baie de Quiberon il y a maintenant quatre ans.

"Contrairement aux autres candidats de l'émission je ne suis pas une cheffe à temps plein," prévient la Bretonne. "Je suis avant tout restauratrice. J'élabore ma carte, je la travaille en pensant aux produits frais, locaux et de saison que nous voulons mettre en avant mais je ne suis pas en cuisine tous les jours."

Pour les besoins du programme, Marie-Gabrielle s'est donc penchée sur la recette de la côtrillade. Une bouillabaisse bretonne à base de poissons et crustacés cuisinée dans une marmite. "Ce n'est pas un plat que nous servons au restaurant alors j'ai appris à le cuisiner," sourit la restauratrice qui envisage désormais d'ajouter le plat à sa carte. "Pour le dessert on m'a demandé de servir une crêpe au caramel beurre salé. J'ai choisi de faire une galette à la farine de blé noir pour offrir un dessert encore plus fort en goût."

Une grosse pression sur les épaules

Le tournage a duré deux jours. "J'ai passé un excellent moment. Les candidats avaient la même philosophie que moi et nous avions tous des restaurants de même taille. Je ne peux rien vous dire sur le déroulé de l'émission mais pour avoir goûté tous les plats je peux vous dire que le classement est mérité !"

La Morbihannaise a une sacrée pression sur les épaules puisqu'elle va devoir porter seule les couleurs de sa région. "C'est vrai que c'est une grosse pression de représenter la plus belle région de France mais les Bretons doivent vraiment savoir que j'ai donné le maximum. Heureusement j'avais un comité de soutien que l'on va découvrir vendredi dans l'émission," confie Marie-Gabrielle Lalauze.

Pour voir le résultat, rendez-vous ce vendredi 18 décembre à partir de 21h05 sur France 3.