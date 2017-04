Une Couchoise scénariste de la série Dix pour cent

Sabrina Karine a scénarisé plusieurs épisodes de la série Dix pour Cent, dont le premier épisode de la saison 2, qui sort ce mercredi.

Une Couchoise scénariste pour Dix pour Cent ! Cette série, diffusée sur France 2, raconte la vie des agents de stars. Dans cette série, il y a donc des stars, qui jouent leur propre rôle, on y voit donc Audrey Fleurot, Julie Gayet, Joeyy Starr, Nathalie Baye, Line Renaud ou encore François Berléans.

Près de 5 millions de téléspectateurs

La première saison est sortie il y a deux ans et a fait un carton sur France 2. Presque 5 millions de téléspectateurs ont regardé l'épisode 1, le 14 octobre 2015. La saison 2, elle, vient de sortir, ce 19 avril. Et c'est une Couchoise, Sabrina Karine, qui a apporter sa patte à l'écriture de cette série, déjà pour la saison 1 (épisodes 1, 4 et 5) puis pour la saison 2 (1er épisode) qui vient de sortir.

Je veux être scénariste depuis toujours

Une passion qui remonte à sa plus tendre enfance :"Je veux être scénariste depuis toujours, mais j'ai vraiment eu le déclic à mes 12 ans", explique t-elle. Elle part ensuite au Canada, puis revient un an chez ses parents, à Couchey. "Après, je suis partie à Paris et là, j'ai été embauchée pour la saison 6 de Fais pas ci, fais pas ça". Puis, tout s'enchaîne, la jeune femme est recommandée par l'ancien directeur de collection de la série Dix pour cent. Depuis, Sabrina Karine n'en revient pas : "à chaque fois que je vois les affiches dans le métro, sur les bus ou que je vois à quel point les gens attendent la série, je suis estomaquée".