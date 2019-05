Une équipe de film cherche un appartement au Mans pour un tournage

Le Mans, France

Et si votre appartement servait de décor à un film ? En l'occurence, au court-métrage L'Âge tendre, réalisé par Julien Gaspar-Oliveri, comédien vu par exemple dans les séries Plus Belle La Vie sur France 3 et Ainsi soient-ils sur Arte. La production recherche un appartement "moderne et simple" au Mans, pour un tournage prévu du 3 au 11 juin 2019. Attention, seuls les propriétaires (ou les locataires ayant l'accord écrit de leur propriétaire) peuvent candidater. Une indemnisation de location est prévue.

Un appartement "avec du vécu", dans un quartier populaire

L'appartement recherché est celui des deux personnages principaux, Diane, seize ans, et sa mère Sophie. Le Bureau d’Accueil des Tournages des Pays de la Loire précise que l’intérieur "doit donner l’impression d’avoir vécu" et doit être composé "d’un balcon assez large, un salon avec cuisine séparée, deux chambres ou plus". L’appartement doit se situer dans un quartier "plutôt périphérique et populaire", par exemple en lotissement HLM, idéalement dans un immeuble bas.

Pour proposer votre appartement, il faut envoyer un mail à l'adresse elsa.boutaultcaradec@gmail.com avec coordonnées, adresse des biens et photos, en précisant bien la superficie, le nombre de pièces et l’étage.