Tous les jours France Bleu Bourgogne choisi pour vous les petites ou grosses infos qui parlent de la Côte-d'Or sur le Web et les réseaux sociaux. Ce lundi, retour sur une exposition pleine de poésie et qui répare une injustice présentée à Nuits-Saint-Georges

L'exposition a été présentée pendant tout le week-end à Nuits-Saint-Georges à l'occasion de la Fête des fromages. On peut dire qu'elle ne pouvait pas mieux tomber puisque, avant de faire le fromage, il faut bien récupérer le lait. Et les bidons de lait, l'artiste et photographe franco suisse Gérard BENOIT À LA GUILLAUME leur voue une véritable passion.

Cliché de Gérard Benoit à la Guillaume - Gérard Benoit à la Guillaume

Il leur donne vie au milieu de paysages sublimes ou insolite où il en aligne par centaines. Le résultat est surprenant. Vous pouvez découvrir une installation en montagne qui a été filmée par TV Mountain et mise en ligne sur You Tube en juillet 2011 et dans lequel il explique comment lui est venue cette idée.

Gérard Benoit à la Guillaume répare ainsi une injustice car comme il explique sur son site internet, "en 50 ans, ce type de bidon transportait 1 460 000 litres ! Mais cet élégant contenant a été écarté de sa fonction première par le productivisme". Et bien grâce à lui, ces bidons retrouvent une seconde vie plutôt inattendue. On dirait même qu'ils sont vivants.

Photo réalisée par Gérard Benoit à la Guillaume - Gérard Benoit à la Guillaume

Photo de Gérard Benoit à la Guillaume - Gérard Benoit à la Guillaume

Il en installe un peu partout au milieu d'un lac gelé, au milieu du désert marocain, au bord de la mer ou au milieu des alpages, en plein soleil ou sous la neige, au milieu d'une rue ou sur une piste d'avion. Si vous avez raté cette exposition, Gérard Benoit à la Guillaume sera au Salon "Made in Jura" à Dole (Jura) du 18 au 21 octobre 2018

Cette exposition était présentée dans le cadre de la fête du fromage à Nuits-Saint-Georges