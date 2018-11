Une foule pour la dédicace du livre d'Iris Mittenaere à Lille

Lille, France

La foule s'allongeait jusqu'au théâtre du Nord ce mercredi après-midi devant le Furet du Nord, sur la Grand-Place de Lille. Des centaines de personnes se pressaient pour rencontrer Iris Mittenaere. Celle qui fut tour à tour miss Flandre, miss Nord-Pas-de-Calais, miss France et miss Univers publie ce mercredi un livre biographique intitulé "Toujours y croire".

Forcément, l'ancienne miss connue aussi pour sa participation à "Danse avec les stars" a réservé sa première dédicace à sa région natale. Les fans ont défilé pendant deux heures pour faire une photo et obtenir une dédicace.

Le livre de 224 pages, édité par Harper Collins, raconte tout le parcours de la jeune femme, son enfance "pas toujours facile", les moqueries qu'elle a essuyé sur son physique ou encore le divorce de ses parents. Son ascension dans l'univers pailleté des miss est également retracé. Illustré de photos personnelles, le récit est enrichi d'anecdotes et de conseils à destination de tous ceux qui veulent retrouver confiance en eux.

Les fans les plus chanceux ont obtenu une dédicace et une photo ; les autres sont repartis bredouille mais la miss a promis de "revenir bientôt". © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Certains fans étaient en larmes, d'autres surexcités. Mathilde, 25 ans, est venue avec son petit bébé depuis Comines : "On suit son parcours depuis qu'elle est miss Flandre, on a toujours été là et on veut lui montrer notre soutien, on la suit tous les samedis dans danse avec les stars, on est fières d'elle !" Son amie abonde : "On a feuilleté le livre, il y a la recette de la carbonnade flamande, le petit bijou qu'elle a cousu dans sa culotte le jour du concours parce qu'elle n'avait pas le droit d'avoir son porte-bonheur !"

Deux fans d'iris Mittenaere Copier

Le petit Louka, 8 ans, a même demandé la miss en mariage... Kevin, lui, a fait une heure de voyage pour rencontrer son idole. Il est même allé jusqu'à se faire tatouer sur l'avant-bras le titre du livre d'Iris Mittenaere. Il songe désormais à demander à son tatoueur d'y ajouter la signature de la miss, qui figure sur son exemplaire dédicacé du livre.

Kevin s'est fait tatouer le titre du livre d'Iris Mittenaere sur le bras. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Parmi

Beaucoup de fans sont repartis bredouille - la miss est partie vers 16h pour sauter dans un train pour Paris - mais devant la foule déçue, Iris Mittenaere a promis de _"revenir très vite_, même si ce n'était pas prévu".