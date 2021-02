Une habitante de Saint-Étienne candidate de la prochaine saison de Koh-Lanta

Si vous êtes fan de Koh-Lanta, il ne vous reste que quelques semaines à patienter avant de pouvoir retrouver la célèbre émission de survie sur TF1. La nouvelle saison démarre le 12 mars prochain à 21h05. Et parmi les 20 candidats de cette année, une habitante de Saint-Étienne, dans la Loire.

Koh-Lanta, "un défi ultime"

Elle s'appelle Candice Rousset, elle a 25 ans et dans la vie, elle est instructrice de survie. "Je me prépare comme jamais, à faire des heures de sport et à m'entraîner", explique la candidate dans la vidéo de présentation de l'émission. "Etre experte en survie, c'est avoir du bon sens, du sang froid, une bonne capacité d'adaptation et un bon mental. Cette aventure, c'est un peu le défi ultime."

Et ses adversaires sont prévenus : la jeune femme, qu'on voit sauter du haut d'un pont ou dévaler une pente enneigé les skis aux pieds, est une compétitrice. "Il n'y a de la place que pour ceux qui réussissent."

Candice Rousset avait fait le buzz lors du premier confinement en mars, quand elle avait décidé de courir un marathon autour de son lit.