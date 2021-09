"Une légende", "un trésor national", "un monument" : les Français rendent hommage à Jean-Paul Belmondo

Le monstre sacré du cinéma français Jean-Paul Belmondo est mort, a annoncé ce lundi 6 septembre son avocat. Dès lors, les hommages à "Bébel" se multiplient, témoignant de l'immense popularité de l'acteur.

A commencer par le monde du cinéma. Philippe Labro, qui a fait tourner Jean-Paul Belmondo dans "L'Héritier" ou "L'Alpagueur", a fait part sur franceinfo de son "énorme tristesse". "C'était un vieil ami, comme un frère" qui s'est éteint a-t-il témoigné. "Il était dans la vie comme dans ses films. C'était un héros aussi bien devant la caméra que derrière la caméra", a pour sa part réagi Claude Lelouch, qui avait tourné trois longs métrages et un documentaire avec l'acteur.

"C'était plus qu'une légende, c'était Belmondo", a pour sa part réagi sur franceinfo l'historien du cinéma et biographe de Jean-Paul Belmondo, Philippe Durant. "Je suis totalement sous le choc. Il n'y a pas de mot. Quand une légende s'écroule comme ça, ça fait trembler le monde. Ca va faire trembler le monde du cinéma."

Adieu "Bébel"

Mais la mort de "Bébel" raisonne bien au-delà et les hommages sont nombreux sur les réseaux sociaux. Le président Emmanuel Macron salue "un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots". Et conclut : "En lui, nous nous retrouvions tous."

Le Premier ministre Jean Castex a, lui, tweeté un sobre "Le Magnifique", en référence au film de 1973, accompagné, d'une photo de Jean-Paul Belmondo.

De son côté, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire remercie "une légende française" et rappelle que "les légendes ne meurent jamais". Etre oublié, c'était d'ailleurs la crainte de Jean-Paul Belmondo : "J'ai toujours pensé que, le jour de ma mort, les gens parleraient de moi mais qu'après, ils passeraient à autre chose", avait-il dit. "Donnons tous tort à monsieur Belmondo", écrivent les pompiers de Paris.

Le compte Twitter du chef d'état-major des armées, le général Burkhard, rend aussi hommage à "L'As des As", en référence au film de Gérard Oury, dans lequel Jean-Paul Belmondo était l'acteur principal.

Hommage au passionné de sport

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, rend, lui, hommage au passionné de sport qu'était Belmondo. "Jean-Paul Belmondo, un géant, un monument, un passionné de sport, et notamment de rugby. Merci du fond du cœur, Bebel, pour tout ce que tu as apporté à notre pays", écrit-il.

