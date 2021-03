Élise, une lycéenne de La Baule sera sur TF1, ce samedi 13 mars, dans l'émission The Voice.

Une lycéenne de La Baule dans The Voice ce samedi

Une jeune lycéenne de La Baule, Élise, participe à The Voice, le grand concours de chant de TF1. Elle sera dans l'émission de ce samedi soir pour tenter de convaincre le jury composé de Marc Lavoine, Vianney, Florent Pagny et Amel Bent.

Soutenue par le maire de La Baule

Élise a 16 ans, elle est au lycée Grand Air et, dans son aventure musicale, elle a jusqu'au soutien du maire de la ville, Franck Louvrier. "Je suis très heureux et très fier qu’Élise porte les couleurs de la ville, de mon quartier - Le Guézy - et de la jeunesse bauloise", dit-il.

On aperçoit la jeune fille un très bref instant à la fin la vidéo de présentation de l'émission du 13 mars postée sur le site internet de TF1.