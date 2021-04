Une manchoise de 14 ans seulement dans la nouvelle émission d'M6 "Mon gâteau est le meilleur de France" 

C'était l'an dernier : _"j'ai reçu un coup de fil de la directrice de casting. elle avait vu mes photos de gâteaux sur Instagram et m'a demandé de participer à l'émission. J'étais sur-exitée !" Léane Lofficial habite La Bonneville près de Saint-Sauveur-le-Vicomte et depuis 3 ans cette jeune fille de 14 ans est passionnée de pâtisserie " je me suis intéressée à la pâtisserie plus élaborée, j'aime créer des gâteaux qu'ils soient beau et bon." _

Un exemple de gâteau de Léane

Léane aime les gâteaux raffinés

"On adore tous ses gâteaux dans la famille"

Il n'y a qu'à voir les photos de ses gâteaux sur les réseaux sociaux comme Instagram pour en avoir l'eau à la bouche. C'est simple la jeune fille est passé du gâteau au yaourt à des petits chefs d'œuvres " j'aime bien faire des trompe-l'œil, des entremets et des tartes. J'ai regardé des vidéos sur internet et des recettes et puis c'est parti !". C'est parti oui, mais parfois il y a aussi des ratés "quand le glaçage il ne prend pas que et qu'il y aient des imprévus au niveau de la décoration, c'est là la galère.". Léane qui s'exerce dans le garage familial où ses parents lui ont aménagé une petite cuisine rien que pour elle et ses robots. Jenny sa maman, sourires aux lèvres : "je n'avais plus de place pour cuisiner, comme ça elle fait ce qu'elle veut parce que Léane dès qu'elle s'ennuie il faut qu'elle pâtisse". Il y a juste un truc un peu bizarre chez Léane : elle n'aime pas le chocolat "c'est compliqué du coup je fais goûter aux autres" et Léane peut compter sur sa maman : "on adore tous ses gâteaux dans la famille. Je suis fière d'elle." Léane qui ne sait pas encore si elle sera pâtissière mais en en attendant elle pâtisse

Et des gâteaux en trompe-l'oeil

Léane, une des plus jeunes candidates

"Mon gâteau est le meilleur de France" rassemble 7 régions, 350 candidats dont Léane qui fait partie des plus jeunes. L'émission tournée l'an dernier démarre donc ce lundi soir sur le principe d'une région par semaine et ça commence par l'Ouest. Léane est tenue au secret par la production sur les conditions de tournage et les résultats du concours mais elle avoue "Cyril Lignac est vraiment gentil, il s'occupe bien de nous et il est à l'écoute en fait en vrai il est comme on le voit à la télé" . Ce sera à suivre tous les soirs sur M6 à 18H35. Un autre manchois est aussi dans l'aventure : gabin Lebouvier, 20 ans, de Saint-Lô.

Mon gâteau est le meilleur de France" sur M6 à 18H35 à partir de ce lundi 26 avril

Le ou la gagnante verra son gâteau mis en vente dans la pâtisserie fondée par Jean-François Feuillette.