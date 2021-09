Une chorégraphe drômoise dans la nouvelle saison de Danse avec les stars

Ce vendredi 17 septembre, la 11e saison de Danse avec les stars démarre sur TF1. Après deux années d'absence, la célèbre émission revient avec un nouveau jury et de nouvelles célébrités. Mais aussi cinq nouveaux danseurs professionnels dont Elsa Bois fait partie. Cette drômoise âgée de 21 ans a été formée pendant plusieurs années à l'école de danse de Romans-sur-Isère... avec Grégoire Lyonnet : le grand gagnant de Danse avec les stars en 2013.

"C'est une opportunité dingue" - Elsa Bois, danseuse professionnelle dans l'émission Danse avec les stars

"C'est une opportunité dingue dans une carrière et le faire aussi jeune c'est génial", témoigne la Romanaise. En plus de participer à Danse avec les stars, à 21 ans, elle a déjà été cinq fois championne de France en danse latine. Elle voit cette émission comme un nouveau défi : "Transmettre le goût de la danse à quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu et lui donner un niveau parce que forcément c'est une compétition aussi, c'est une bonne expérience."

Elle y voit aussi l'opportunité de faire connaitre de beaux projets. Elsa Bois a un diplôme en Staps activités physiques et adaptées : "Potentiellement ça peut me donner l'opportunité de donner un peu de visibilité à la danse handisport." En attendant la romanaise reconnait qu'elle a un peu le trac.

Dansera-t-elle avec Moussa, l'aventurier de Koh-Lanta, l'acteur Jean-Baptiste Maunier révélé dans Les Choristes ou encore le Youtubeur Michou ? Le mystère restera entier jusqu'au prime, diffusé à partir de 21 heures 05. En tout cas, la Drômoise promet une belle surprise.