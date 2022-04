Une nouvelle compétition auto lancée au Mans avec Squeezie, le Youtubeur le plus célèbre de France

Avec ses 17 millions d'abonnés, il est le créateur de contenus le plus connu de France : le youtubeur Squeezie annonce ce jeudi le lancement d'une nouvelle compétition automobile, qui va réunir le 8 octobre prochain 20 pilotes issus des rangs des "influenceurs" sur le circuit Bugatti du Mans. Le Grand Prix Explorer sera diffusé sur la chaîne Twitch de Squeezie.

Un moyen de toucher un nouveau public

Parmi ces influenceurs, on trouve notamment le duo de la chaîne Youtube Vilebrequin, connue pour ses vidéos humoristiques sur l'automobile, ou encore LeBouseuh, présent également sur YouTube et sur Twitch. Répartis en dix écuries de Formule 4, les pilotes passeront avant la course par plusieurs phases d'entraînement, encadrées par des professionnels du sport automobile sous l'égide de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA). Autant de vidéos en perspective sur YouTube, Twitch ou Instagram, et donc d'occasions de mettre en lumière le circuit manceau avec une force de frappe démultipliée.

Pour l'Automobile club de l'ouest, organisateur des 24 heures du Mans, l'intérêt stratégique est évident : le partenariat avec ces influenceurs doit permettre de toucher de nouveaux publics à l'approche du centenaire des 24 heures du Mans et de moderniser l'image du sport automobile. Les différentes communautés de ces stars des années 2020 regroupent plusieurs millions d'adolescents et de jeunes adultes, même si d'autres générations ignorent tout de leur existence.

Les pilotes engagés au Grand Prix Explorer