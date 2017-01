Miss Univers : une nouvelle couronne pour Iris Mittenaere ?

La Nordiste Iris Mittenaere va représenter la France la nuit prochaine au concours Miss Univers. 86 jeunes femmes sont candidates, l'élection se déroule à Manille aux Philippines. Et pour une fois, la France a ses chances !

1953 ! C'est la seule année, depuis la création du concours, que la France a gagné un titre de Miss Univers. Une véritable malédiction qui profite aux candidates américaines ou sud-américaines qui trustent les victoires. Il faut dire que les canons de beauté de Miss Univers ne favorisent pas forcément les Miss européennes. C'est un concours qui récompense les physiques très sophistiqués, les plastiques parfaites....et autorise même la chirurgie esthétique.

Mais pour une fois donc la France a ses chances ! Iris Mittenaere la Nordiste, Miss France 2016, est même citée depuis quelques jours parmi les favorites qui pourraient l'emporter. Il faut dire que l'étudiante en chirurgie dentaire s'est adaptée aux "codes" de Miss Univers : elle a rajouté du volume dans des cheveux, des faux cils, du gloss...Bref, Iris Mittenaere est en "mode" Miss Univers.

Et pour le concours (dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, diffusion sur Paris Première), la française va mise sur le glamour et la touche parisienne puisqu'elle défilera avec une robe de danseuse du Moulin Rouge. Iris Mittenaere qui pourra compter sur le soutien de sa mère qui fait le voyage, et sur celui de Sylvie Tellier, la patronne des Miss France également à Manille. Un réconfort bienvenu alors qu'Iris doit faire face aux mauvais coups de certaines concurrents, Miss Univers a parfois des airs de Dallas avec son...univers impitoyable !