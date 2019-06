Une panne d'émetteur prive une partie du Béarn et de la Bigorrre de France Bleu Béarn

Ce jeudi matin, une partie des habitants du Béarn et de la Bigorre ne peuvent plus recevoir France Bleu Béarn. Vous pouvez écouter votre radio préférée sur francebleu.fr et l'application mobile France Bleu.