Une partie des abonnés de l'Yonne Républicaine privée de journaux 3 jours par semaine

Depuis lundi, la Poste a décidé de ne plus distribuer le courrier que 3 fois par semaine, afin de préserver les facteurs du covid-19. Une des conséquences, c'est que les abonnés de l'Yonne Républicaine ne reçoivent plus leur journal tous les jours. Une pétition a été lancée

Le quotidien l'Yonne Républicaine n'est plus distribué que 3 fois par semaine par la Poste. En voulant préserver la santé de ces agents du coronavirus, la Poste a décidé que le facteur ne passerait plus que les mercredi, jeudi et vendredi.

Un coup dur pour les journalistes de l'Yonne Républicaine et leurs abonnés.

Le journal a lancé une pétition en ligne et demande à la Poste de revoir sa copie et si possible de livrer un jour sur deux.

Une demande qui pour le moment n'a pas été entendu regrette Ludovic Berger, rédacteur en chef de l'Yonne républicaine. "Beaucoup de lecteurs se retrouvent isolés, je pense notamment aux zones rurales dans notre département. Des villages, des communes entières sont encore parfois sans accès à internet. Donc il y a encore beaucoup de gens qui consultent le journal papier. Ils y trouvent des infos sur le territoire, des infos pratiques et également des attestations de sortie que nos abonnés peuvent reprendre et remplir pour aller faire leurs courses. Chaque abonné devrait pouvoir bénéficier de ces services."

Ludovic Berger, rédacteur en chef de l'Yonne Républicaine Copier

En attendant certains maires ont proposé de récupérer les journaux des abonnés de la commune, les jours où ils ne sont pas distribués par la Poste. Et d'assurer leur distribution dans la commune.

L'Yonne Républicaine qui rappelle que sur dix journaux distribués, les 2/3 le sont par portage à domicile. Le reste se partage entre ceux qui reçoivent le journal par la Poste et ceux qui vont l'acheter en kiosque.