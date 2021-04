Une partie du troisième volet du film "Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu ?" tourné à Chatellerault

L'équipe du tournage du film "Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu ?" 3 avec Chantal Lauby et Christian Clavier va s'installer à Chatellerault entre les 22 et 26 avril prochain. Les scènes seront enregistrées au théâtre Blossac et au Lac de la forêt.

Le troisième volet de la comédie à succès "Qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu ?" sera en partie tournée dans la Vienne à Châtellerault. Le tournage du film avec les acteurs Chantal Lauby et Christian Clavier au lieu du 22 au 26 avril prochain au Lac de la forêt et devant et à l'intérieur du théâtre Blossac.

"La fierté des Châtelleraudais"

"Les scènes tournées dans cet écrin feront forcément la fierté des Châtelleraudais et donneront à voir la qualité de notre patrimoine et cadre de vie à des millions de spectateurs qui pourront avoir envie de profiter des visites organisées par le Pays d’art et d’histoire de Grand Châtellerault", ambitionne la ville dans un communiqué.

La Ville de Châtellerault dit avoir mobilisé tous les moyens techniques et humains nécessaires pour faciliter le tournage. Les agents du service Logistique accompagnent les équipes de production et de réalisation.

Des perturbations dans la ville

Divers lieux de la ville seront investis par l'équipe de tournage selon la ville de Châtellerault dont la base technique sera installée sur l'aire d'échange des bus.

La circulation sera interdite sur la portion du boulevard Blossac, située entre la rue Clemenceau et l'avenue Treuille. Les bus et poids-lourds seront déviés depuis le rond-point Wiltzer vers les boulevards Sadi Carnot et Victor Hugo. Le lundi 26 avril, l'accès à la mairie sera perturbé. La circulation au Lac de la forêt et le stationnement sur le parking rue Agnès Sorel seront interdits.

Les scènes au théâtre Blossac seront tournées le vendredi 23 et samedi 24 et celles au lac de la forêt le lundi 26 avril

Sortie du film prévue le 13 octobre prochain.