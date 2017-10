Une Périgourdine va tenter de devenir "la meilleure patissière" sur M6

Le concours "le meilleur pâtissier" revient pour une nouvelle saison sur M6. A partir du 17 octobre on pourra y suivre les aventures de Natalia, une Périgourdine installée à Milhac-de-Nontron.

Sortez vos rouleaux à pâtisserie, l'émission "Le meilleur pâtissier" revient sur M6 pour une sixième saison. Aux côtés de la désormais célèbre blogueuse Mercotte et du chef Cyril Lignac on retrouve désormais Julia Vignali à l'animation de ce concours culinaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, une Périgourdine a été sélectionnée parmi les 12 candidats qui vont participer au programme.

>> Regardez la bande-annonce de la saison 6 du concours "Le meilleur pâtissier"

Natalia a 32 ans, elle habite Milhac-de-Nontron après avoir quitté Paris où elle exerçait comme experte en immobilier. Il y a an un an, cette jeune maman d'un petit garçon de deux ans a découvert les plaisirs de la pâtisserie. La chaîne M6 la présente comme "très attentive à l'univers de la beauté" et ajoute que "Natalia met un point d'honneur à allier l'esthétisme et le goût." L'émission a été tournée au printemps et sera diffusée jusqu'à la mi-décembre. L'an passé, le programme a rassemblé en moyenne près de 4 millions de téléspectateurs.