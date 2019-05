Une petite star des réseaux sociaux fait étape en Côte-d'Or

Dijon, France

Quel est le point commun entre le journaliste Patrick Poivre D'arvor et le chanteur Patrick Bruel, mais aussi le DJ Martin Solveig, le handballeur Nicolas Karabatic ou encore l'ex mannequin Adriana Karambeu? La réponse, c'est Ramses Kitty.

Ramses Kitty, c'est un chat en peluche tout blanc avec un collier noir et des yeux verts. Il pose avec toutes les stars, un peu comme notre Gaston l'escargot d'Is sur Tille ou le nain d'Amélie Poulain.

Petite star des réseaux sociaux, la peluche Ramsès de passage à #Dijonhttps://t.co/IMXAwowOpU — Sébastien Graciotti (@SebGraciotti) May 22, 2019

On le découvre dans une multitude de photos et de vidéos prises un peu partout dans le monde. Et ce début de semaine, il est passé par la Côte-d'Or, à commencer par le célèbre restaurant à Saulieu, mais aussi à Dijon, Nuits-Saint-Georges...

Vue du compte Instagram de Ramseskittycar -

Où trouve-t'on ces photos ?

Un compte instagram lui est spécialement dédié. Il y a aussi une page Facebook sur lequel on le découvre dans ses péripéties par exemple chez nous à la moutarderie Fallot dans le centre historique de Dijon mais aussi en train de faire le beau dans le musée des Beaux-Arts tout juste rouvert.

Son compte Instagram compte près de 11 000 followers, et sa page Facebook, plus de 1 200 abonnés. C'est un journaliste spécialisé dans les voitures qui est derrière cette drôle aventure. Il s'appelle Philippe Barret. Et le plus rigolo dans cette histoire, c'est qu'il a lancé Ramses Kittycar un peu sur le ton de la plaisanterie puisqu'à la base, c'était surtout pour se moquer un peu du phénomène des blogs.