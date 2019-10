Une plaque pour rendre hommage à Arlette Gruss à la brasserie l'Excelsior de Nancy

Nancy, France

Vous vous installerez peut-être un jour à la table Arlette Gruss de l'Excelsior à Nancy. La direction de la brasserie historique de Nancy, en accord avec la famille de l'artiste de cirque disparue en 2006, a décidé de rendre hommage à Arlette Gruss, la fondatrice du cirque qui porte encore son nom, en apposant une plaque en laiton à la plaque qu'elle occupait lors de ses nombreux passages à Nancy.

Une plaque en hommage à Arlette Gruss a été installée à l'Excelsior à Nancy par ses proches © Radio France - CEDRIC LIETO

Cette plaque a été dévoilée ce samedi 26 octobre en présence de la famille d'Arlette Gruss, son époux Georgika Kobann, son fils Gilbert Gruss et sa petite fille Laura-Maria Gruss, notamment. L'Excelsior, un lieu où la famille Gruss s'est rendu pour la première fois en 1987 raconte Georgika Kobann :

"C'était avec Arlette et des amis, je venais d'avoir un accident avec une panthère. On avait des amis avec nous qui avaient une exposition de requins. On n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque, on débutait. Les amis nous avaient invité."

Arlette Gruss et sa famille son revenus régulièrement, lors de leurs passages à Nancy. Avec pour la fondatrice du cirque deux plats favoris, se remémore Eric Gérard, le directeur de l'Excelsior :

"Elle venait systématiquement déguster une sole meunière, parce que c'était son plat préféré. Elle aimait aussi beaucoup les fruits de mer. Par la suite, Arlette a eu du mal à se déplacer alors on lui amenait la sole ou le plateau de fruits de mer place Carnot, chez elle, en tenue de serveurs."

La première, pas la dernière

D'autres plaques seront installées dans les prochaines semaines et prochains mois à l'Excelsior. Une idée née après les journées du patrimoine, explique Eric Gérard :

"On a exposé nos livres d'or et on s'est rendu compte que nos clients cherchaient à savoir qui était passé chez nous [...] Il y a à chaque fois une petite histoire à raconter [...] Il y en aura d'autres. Jacques Chirac est passé chez nous, on est à plus de 20 personnalités qui sont passés : Jean Marais, David Bowie, Léo Ferré..."