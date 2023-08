Une rentrée pleine de nouveautés sur France Bleu Champagne-Ardenne

Les premières nouveautés sur France Bleu se sont affichées sur internet : la page d’accueil des stations de France Bleu sur francebleu.fr a fait peau neuve avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités.

ⓘ Publicité

Ce lundi 28 août, c’est le traditionnel coup d’envoi de la nouvelle grille, pour la saison 2023-2024. Une nouvelle lancée avec, elle aussi, son lot de nouveautés !

Sur France Bleu Champagne-Ardenne, cela se traduit par un 6h/9h avec davantage d’animateurs en direct dès le petit matin, plus de reportages et une séquence dédiée aux auditeurs, C’est vous qui le dites, à 8h10. Tous les jours, vous pourrez vous exprimer sur un sujet d’actualité et échanger avec les journalistes de France Bleu.

Dans le 6/9 France Bleu Champagne-Ardenne, les rendez-vous traditionnels sont fidèles au poste : les infos toutes les 30 minutes, les bulletins météo et l’info mobilité (circulation, transports en commun), et aussi la qualité de l’air ou tout actualité liée au climat. Et toujours : le chiffre du jour, les petits bonheurs des auditeurs, l’horoscope de Catherine Viguié, à la une de la presse en Champagne-Ardenne, les coulisses télé, la minute emploi, la météo des maires du territoire…

Parmi les nouveautés du 6/9…

– Allô les lève-tôt, un rendez-vous en direct à 6h25, avec vous, tous ceux qui vous réveillez très tôt le matin

– 100% sport (7h10), le rendez-vous quotidien du sport en Champagne-Ardenne

– L’éco d’ici (7h15) pour rencontrer les entreprises et les entrepreneurs.euses qui dynamisent le territoire

– Terre de Champagne-Ardenne (7h35), un reportage qui va à la rencontre de celles et ceux qui, dans le monde agricole, viticole, des eaux et des forêts ou de la bio-économie, font le pari de l’avenir

– Une équipe formidable (8h45), un rendez-vous jusqu’à présent proposé l’après-midi et qu’il nous a semblé logique de proposer en matinale, pour mettre en avant les associations et les initiatives collectives

– Les conseils du Docteur Kierzeck (8h55)

Et tous les matins, vous jouez avec France Bleu, pour gagner des cadeaux dans l’air du temps et vous qualifiez pour le grand tirage hebdomadaire avec Willy Rovelli, et toujours vos places pour tous les matchs du Stade de Reims à domicile.

À 9h, nouvelle émission, À votre service par France Bleu Champagne-Ardenne, se propose de traiter vos questions : nous vous interrogeons, en amont, et nous trouvons les spécialistes pour vous répondre à vos interrogations. Questions de société, pouvoir d’achat, usages numériques, bricolage et activités manuelles, éco-gestes, environnement et adaptation au changement climatique, animaux, estimation de biens...

Encore une nouveauté à 10h, Bienvenue chez vous en Champagne-Ardenne : une heure autour de la fierté locale, avec le repère incontournable de la cuisine, des saveurs, des bons produits d’ici, et aussi de tout ce qui fait la richesse de notre territoire, dans tous les domaines (nature, tourisme, talents locaux, artisanat, patrimoine…)

Le jeu de France Bleu Champagne-Ardenne, le Bouchon en or, continue tous les jours à 11h, avec ses cadeaux quotidiens et LE cadeau qui se cache derrière le bouchon en or, qui peut sauter à tout moment ! Un jeu pour gagner des cadeaux et surtout pour s’amuser et apprendre des tas d’anecdotes sur la Champagne-Ardenne, sur la culture générale ou sur les émissions et la musique de France Bleu.

Après les émissions réseau de Wendy Bouchard (Ma France, 12h), Willy Rovelli et sa tribu (On n’est pas à l’abri de faire une bonne émission, 13h), Géraldine Mayr (C’est la vie, 14h et Bonjour docteur, 15h), nous revenons en Champagne-Ardenne à 16h. C’est ici que ça se passe, de 16h à 18h le lundi, et jusqu’à 19h du mardi au vendredi, pour ne rien manquer des bonnes idées sorties tout en vous raccompagnant de la sortie du boulot jusqu’à la maison.

Tous les lundis, entre 18h et 19h, place à l’émission des supporters du Stade de Reims : 100% Stade de Reims, pour refaire le match du week-end et se projeter vers le prochain.

À partir de 19h, le réseau France Bleu commence en musique avec Emilie Mazoyer (Décibels, 19h), Eric Bastien (La nouvelle scène musicale, 20h), se poursuit avec David Lantin (La scène culture, 20h30) et Johann Roques (Les mots du soir, 21h) avant le tout musical France Bleu Collector (à partir de 23h).

On vous réserve d’autres nouveautés et d’autres surprises pour le week-end, revenez ici vendredi soir !