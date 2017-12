Une restauratrice dijonnaise a gardé des souvenirs insolites de ses rencontres avec Johnny

Ping Guyen, alias Madame Ping, la gérante du Bento à Dijon, a eu la chance de recevoir deux fois Johnny Hallyday à dîner. Elle garde de ces soirées des souvenirs émouvants et insolites.

Madame Ping n'aurait jamais pu imaginer qu'elle allait un jour rencontrer Johnny Hallyday. La gérante du restaurant Le Bento à Dijon a pourtant eu la chance de recevoir deux fois la star à sa table. La première fois, en 2006, c'est parce qu'un ami à elle participait à la tournée et qu'il lui a proposé de recevoir Johnny à dîner après son concert. La deuxième fois, en 2010, c'est le rocker lui-même qui a demandé à revenir chez Madame Ping.

"C'était comme si on était potes depuis toujours"

Le contact entre Johnny et Madame Ping s'est fait très facilement : "déjà il adore la cuisine asiatique, et puis je suis d'origine vietnamienne, comme ses filles, alors pour lui comme pour moi c'était très simple de parler de tout ça. " Elle se souvient d'un homme "qui parle beaucoup de ses fans, de son public, et de ses filles. " Finalement, Johnny Hallyday, c'était "un homme comme tout le monde, et un monstre de la musique en même temps. Quand il parle, il vous regarde droit dans les yeux, et sa voix vous pose immédiatement. " Madame Ping partage aussi le sens de la fête de Johnny Hallyday : "on a bu beaucoup de saké et on a beaucoup fumé. D'ailleurs c'est le seul qui a fumé dans mes restaurants après le passage de la loi contre la cigarette dans les lieux publics."



Une tasse de café, des mégots et un verre de saké dans une boîte en verre

Après chacun des passages de Johnny Hallyday, Ping Guyen a gardé quelques objets en souvenir : "une tasse de café avec le marc dedans, des mégots, un cendrier et un autographe la première fois, et le verre de saké avec lequel on a beaucoup trinqué la deuxième fois. J'ai tout mis dans une boîte en verre et je garde ça précieusement."